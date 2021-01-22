Запорожье, Украина, 22 января, 2021, 09:29 — ИА Регнум. В Запорожской области Украины у двух девушек нашли более 6 кг наркотиков. Об этом сообщила 21 января пресс-служба Национальной полиции Запорожской области.

Zp.npu.gov.ua Изъятые наркотики

По данным правоохранителей, девушки 16 и 18 лет могли распространять наркотики при помощи анонимных Telegram-каналов.

Подозреваемых задержали во время получения очередной посылки, в которой оказалось два пакета с наркотиком Альфа PVP общим весом 1 кг.

В квартире, которую снимали девушки, полицейские обнаружили тысячи пакетиков с каннабисом, экстази и Альфа PVP. Общий вес найденных наркотиков превышает 6 кг, а стоимость — более 7 млн гривен или $247 тыс.

Напомним, ранее в Службе безопасности Украины сообщили, что в 2020 году сотрудникам спецслужбы удалось изъять свыше 1,7 тонны наркотиков на общую сумму более $18 млн.