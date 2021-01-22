Чебоксары, 22 января, 2021, 09:12 — ИА Регнум. В Чувашии наблюдается «стабилизация обстановки» в связи с пандемией коронавируса, постепенно освобождается коечный фонд, запущен «процесс массовой вакцинации». И это «тоже радующий факт». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 22 января, заявил на заседании оперативного штаба глава Чувашии Олег Николаев.

Cap.ru Олег Николаев

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Оценивая эпидемическую ситуацию, глава региона отметил, что «мы наблюдаем за стабилизацией обстановки». По его словам, если сразу после нового года в Чувашии «ожидаемо произошёл всплеск количества выявляемых случаев заражения» новой коронавирусной инфекцией, то сейчас идёт «медленное постепенное уменьшение», хотя «цифры всё равно высокие».

«Увеличивается свободный коечный фонд, есть постепенная возможность выводить коечный фонд из ковидного режима. Это тоже радующий факт. Запущен процесс массовой вакцинации», — сказал Олег Николаев.

Руководитель республики отметил, что идёт «нормализация жизни, работают все отрасли экономики».

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Чувашии официально выявлено 18 504 случая заражения SARS-CoV-2, выздоровели 16 602 пациента, скончались 760 пациентов с коронавирусом.