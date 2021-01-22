В Китае представили автомобиль, похожий на российский УАЗ «Пикап»
Пекин, 22 января, 2021, 09:18 — ИА Регнум. Китайский автопроизводитель Wuling представил новый молодёжный пикап под названием Journey, который очень похож на российский УАЗ. Изображения автомобиля размещены на сайте Autohome.
Внешне новинка похожа на российский УАЗ «Пикап». Так, у авто похожие очертания головного света, форма решётки радиатора и силуэт кузова.
Отмечается, что машина ориентирована на молодых предпринимателей. Но на этой версии в Wuling останавливаться не собираются. Уже в ближайшее время компания планирует создать внедорожную вариацию пикапа.
Модель Journey будет продаваться с четырёхдверной кабиной. Длина новинки — 5105 мм, а размер колёсной базы составляет 3160 мм. При этом высота кузова пикапа равна 365 мм. В компании пообещали порадовать покупателей широкой гаммой ярких оттенков кузова.
Под капотом «близнеца» УАЗа стоит 99-сильный атмосферный движок рабочим объёмом 1,5 литра. Расход топлива пикапа с таким мотором равен 7 л на 100 км пути.
Ранее стало известно, что дилеры компании Tesla начали продавать в Китае кроссоверы Model Y, произведённые на местном заводе Gigafactory 3. Это вторая модель марки после седана Model 3, производство которой налажено на этом предприятии.
Читайте также: Audi и FAW построят в Китае завод по сборке электрокаров