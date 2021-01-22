Пекин, 22 января, 2021, 09:18 — ИА Регнум. Китайский автопроизводитель Wuling представил новый молодёжный пикап под названием Journey, который очень похож на российский УАЗ. Изображения автомобиля размещены на сайте Autohome.

Autohome Пикап Wuling Journey

Внешне новинка похожа на российский УАЗ «Пикап». Так, у авто похожие очертания головного света, форма решётки радиатора и силуэт кузова.

Отмечается, что машина ориентирована на молодых предпринимателей. Но на этой версии в Wuling останавливаться не собираются. Уже в ближайшее время компания планирует создать внедорожную вариацию пикапа.

Модель Journey будет продаваться с четырёхдверной кабиной. Длина новинки — 5105 мм, а размер колёсной базы составляет 3160 мм. При этом высота кузова пикапа равна 365 мм. В компании пообещали порадовать покупателей широкой гаммой ярких оттенков кузова.

Под капотом «близнеца» УАЗа стоит 99-сильный атмосферный движок рабочим объёмом 1,5 литра. Расход топлива пикапа с таким мотором равен 7 л на 100 км пути.

Ранее стало известно, что дилеры компании Tesla начали продавать в Китае кроссоверы Model Y, произведённые на местном заводе Gigafactory 3. Это вторая модель марки после седана Model 3, производство которой налажено на этом предприятии.

Читайте также: Audi и FAW построят в Китае завод по сборке электрокаров