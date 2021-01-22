Москва, 22 января, 2021, 08:06 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы удовлетворил иск госкорпорации «Роскосмос» к компании, входящей в её дивизион, — АО «Научно-производственная корпорация «Системы прецизионного приборостроения». Разработчику систем ракетного вооружения предстоит выплатить истцу аванс в размере 43,2 млн рублей, а также проценты за пользование этими денежными средствами. Этому иску предшествовало расторжение одного из госконтрактов. Решение ещё может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Полина Волхова ИА REGNUM Московский арбитражный суд

Судья Чудов взыскал в доход федерального бюджета в лице Роскосмоса «суммы аванса согласно соглашения от 10.02.2020 года о расторжении государственного контракта №082−8467/16/255 от 29.11.2016 года в размере 43 298 640 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 26.02.2020 по 09.09.2020 год в размере 3 006 793 рубля 47 копеек, проценты за пользование чужими денежными средствами с 10.09.2020 г. по день фактического исполнения обязательства». Помимо этого, с АО взыскали в доход бюджета 200 тыс. рублей госпошлины.

Напомним, иск слушался с ноября 2020 года.