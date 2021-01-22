Роскосмос выиграл многомиллионный иск у корпорации из своего дивизиона
Москва, 22 января, 2021, 08:06 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы удовлетворил иск госкорпорации «Роскосмос» к компании, входящей в её дивизион, — АО «Научно-производственная корпорация «Системы прецизионного приборостроения». Разработчику систем ракетного вооружения предстоит выплатить истцу аванс в размере 43,2 млн рублей, а также проценты за пользование этими денежными средствами. Этому иску предшествовало расторжение одного из госконтрактов. Решение ещё может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.
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Напомним, иск слушался с ноября 2020 года.
Компания-ответчик занимается разработкой разных систем, в том числе наземного, воздушного, космического и морского базирования для передачи информации, а также получения изображений космических аппаратов, ракет-носителей. Участвовало АО и в разработке элементов для системы ГЛОНАСС.