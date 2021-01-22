Санкт-Петербург, 22 января, 2021, 07:53 — ИА Регнум. После мощного снегопада, который обрушился на Петербург в ночь на 22 января, в городе ожидаются ледяные дожди, а также начнется оттепель. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Дарья Драй ИА REGNUM На улицах Петербурга

Напомним, в конце дня 21 января и в начале ночи 22 января ожидалось выпадение снега высотой 10−15 см. Точные данные по выпавшему снегу станут известны позднее.

А в пятницу, 22 января, погоду в Северной столице сформирует тёплый сектор атлантического циклона «Кристоф».

«Его усилиями ожидается облачная погода, пройдёт снег, переходящий в мокрый снег, вечером морось. Высока вероятность гололедных явлений, местами ледяные дожди», — прогнозирует Михаил Леус.

Температура воздуха начнет повышаться и к вечеру достигнет — 1… +1 градуса, по Ленинградской области −4… +1 градуса. Ветер юго-восточный 4−9 м/с.