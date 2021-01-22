Кемерово, 22 января, 2021, 07:50 — ИА Регнум. Семьи погибших горняков получат всю необходимую помощь и поддержку от угледобывающей компании и правительства Кемеровской области. Об этом в своём Instagram сообщил вице-губернатор региона Андрей Панов.

(сс) tunaolger Шахтер

Напомним, сегодня ночью, 22 января, на кузбасской шахте им. С. Д. Тихова произошёл внезапный выброс угля и газа. Погибли три шахтера.

Читайте также: Обнаружено тело третьего горняка, погибшего на шахте в Кузбассе

«На шахте работает оперативный штаб по ликвидации аварии, в составе которого министр угольной промышленности О. С. Токарев, представители ВГСЧ МЧС России, Ростехнадзора, руководство угольного предприятия», — написал Панов.⠀Он уточнил, что шахта имени Сергея Дмитриевича Тихова введена в эксплуатацию в 2017 году. Инвестиции в строительство составили 12,5 млрд руб.