Москва, 22 января, 2021, 06:56 — ИА Регнум. На публичной кадастровой карте появилось нововведение: теперь на общедоступном ресурсе отображаются земельные участки, которые пригодны для жилищного строительства в рамках профильного национального проекта. На 22 января 2021 года опубликовано 56 земельных участков и 47 территорий, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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На ресурсе уточняется, что сведения публикуются в рамках указа президента РФ от 7 мая 2018 года, которым были утверждены национальные цели и стратегические задачи по развитию РФ до 2024 года. Указанные участки возможно вовлечь в оборот и использовать по прямому целевому назначению.

Для того чтобы претендовать на надел, нужно выбрать участок или территорию, а потом подать обращение о заинтересованности.

В справке Росреестра указано, что на карте нужно выбрать тип объекта — жилищное строительство, в строке поиска поставить атрибут * и запустить поиск. Из предоставленного на ресурсе списка участков выбирается наиболее подходящий, и через его карточку посредством кнопки «Подать обращение» уже можно обратиться непосредственно в ведомство.

В бланке обращения от потенциального инвестора необходимы сведения о планируемом объекте жилищного строительства, объёме инвестиций, сроках, а также сведения о том, будут ли использованы заёмные средства.