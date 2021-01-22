Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область, 22 января, 2021, 06:00 — ИА Регнум. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели людей во время выброса угля и породы с повышенным газовыделением на шахте в Кузбассе. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

kuzbass.sledcom.ru По факту выброса угля и породы с повышенным газовыделением на шахте возбуждено уголовное дело

В ведомстве уточнили, что сегодня ночью, 22 января, в горной выработке угольного предприятия в Ленинск-Кузнецком районе произошёл выброс угля и породы с повышенным газовыделением. В штреке находились 44 человека, 41 рабочего вывели на поверхность. Три человека были заблокированы в забое. Позже под завалами были обнаружены тела двоих горняков, поиски ещё одного шахтёра продолжаются.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кузбассу возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»), — рассказали в СКР.

Врачи осмотрели поднятых на поверхность горняков, на месте работает следственная группа, устанавливаются обстоятельства произошедшего.