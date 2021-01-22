Новосибирск, 22 января, 2021, 03:56 — ИА Регнум. Новосибирский арбитраж 15 февраля 2021 года начнёт рассматривать иск АО «Военторг-Восток» к Минобороны России. Спор, в котором также участвует санаторно-курортный комплекс министерства, касается земельного участка, передаёт ИА REGNUM.

Лазебный Иван ИА Красная Весна Министерство обороны РФ

Иск от акционерного общества поступил в суд 13 января 2021 года, а 20 января стало известно о принятии дела судьёй Поляковой. Третьим лицом в споре выступает ФГБУ «Санаторно-курортный комплекс «Приволжский» Минобороны России из Самарской области.

Истец оспаривает отказ министерства от 16 сентября 2020 года «в согласовании раздела земельного участка с кадастровым номером 54:35:031931:160 общей площадью 175 734 кв. м», требуя обязать «утвердить схему расположения земельного участка общей площадью 950 кв. м, образуемого путём раздела земельного участка».

По данным публичной кадастровой карты, участок, фигурирующий в споре, расположен на территории военного санатория «Ельцовка» в Новосибирске. Его кадастровая стоимость — 7 271 872,92 рубля, разрешённое использование — для размещения объектов здравоохранения, по документу — базы и дома отдыха.