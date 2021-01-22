Хабаровск, 22 января, 2021, 03:37 — ИА Регнум. Арбитраж Хабаровского края в рамках банкротного дела одной из крупнейших лесопромышленных компаний региона — ООО «Азия Лес» удовлетворил требование налоговой службы. В реестр кредиторов фирмы, которая находилась под контролем бизнесменов из Китая, внесены претензии на сумму свыше 840 млн рублей, передаёт ИА REGNUM.

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Брёвна

Судья Маскаева признала обоснованным и включила «в третью очередь реестра требований кредиторов общества с ограниченной ответственностью «Азия Лес» требование Федеральной налоговой службы в размере 840 734 340,15 рубля». Определение подлежит немедленному исполнению, но может быть обжаловано.

Напомним, лесопромышленная компания была обанкрочена в июне 2020 года, пройдя через процедуру наблюдения. К моменту первого собрания кредиторов её реестр содержал претензии на сумму 11 498 246 251 рублей. Среди кредиторов отметилась и госкорпорация «ВЭБ.РФ». Последнее также инициировало дело о взыскании заложенной доли в компании в размере 99,96%, которая принадлежала международной торговой компании «Сунлинь» (Китай).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Азия Лес» была фигурантом громкого скандала, который был связан с уголовным делом, возбуждённым в отношении высокопоставленного чиновника Хабаровского края. Речь шла о махинациях с лесами региона.