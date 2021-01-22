Южно-Сахалинск, 22 января, 2021, 03:32 — ИА Регнум. Только вакцинация спасёт человечество от распространения опасного коронавируса. Российская вакцина «Спутник V» эффективна и безопасна, заявила в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM главный внештатный инфекционист министерства здравоохранения Сахалинской области Оксана Солонина.

Mos.ru Вакцина Спутник V

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Инфекционист подчеркнула, что ещё до распределения вакцин по регионам она для себя приняла решение, что будет прививаться препаратом «Спутник V», так как считает его самым безопасным и эффективным.

«Я ждала появление вакцины от коронавируса. Как инфекционист, я понимаю, что остановить пандемию может только вакцинация. Все устали от такой, как я её называю, бесконтактной жизни, когда невозможно общаться с людьми, невозможно вести активный образ жизни, невозможно планировать поездки, отдых. Когда ещё было неизвестно, какая именно вакцина поступит в наш регион, я для себя выбрала именно гамалеевскую вакцину — препарат «Спутник V», потому что она безопасна и эффективна», — подчеркнула Оксана Солонина.

Сама главный внештатный инфекционист Сахалина привилась от коронавируса в числе самых первых добровольцев в октябре 2020 года, когда в регион поступили первые 42 дозы препарата.

«Я провела своего рода эксперимент: перед вакцинацией у меня не было антител, после первой прививки появились, после второй — титр антител сохранился достаточно высокий. Согласно исследованиям, иммунитет после векторной вакцины будет сохраняться в течение двух лет. Только масштабные предупредительные меры могут обезопасить от этого страшного заболевания, которое мы ещё до конца не изучили. Коронавирусная инфекция ведёт себя непредсказуемо в организме человека, особенно людей с тяжёлыми хроническими заболеваниями, которых иногда просто невозможно спасти. Это же не первая борьба с вирусом с помощью вакцины. Вакцинированию более 300 лет. Вакцинация — это самая действенная, эффективная и безопасная мера в борьбе с коронавирусом. Только массовая вакцинная поможет нам спасти население от этого опасного заболевания», — отметила Оксана Солонина.

Как сообщало ИА REGNUM, национальный институт фармакологии и питания Венгрии зарегистрировал российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V».