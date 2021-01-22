Магнитогорск, Челябинская область, 22 января, 2021, 03:18 — ИА Регнум. В арбитраж Челябинской области поступил банкротный иск к муниципальному предприятию «Комбинат похоронно-ритуальных услуг г. Магнитогорска». Исковое заявление от налоговой службы пока судом к производству не принято, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Претензии от межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №16 по Челябинской области поступили в суд 21 января 2021 года. Сумма претензий к муниципальному предприятию составляет 2 127 173,33 рубля. Детали спора пока неизвестны. Арбитражного управляющего для компании предлагается выбрать из ассоциации «Содружество».

В середине декабря 2020 года суд также удовлетворил претензии муниципального предприятия «Трест «Теплофикация» «о выдаче судебного приказа о взыскании задолженности в размере 421 387 рублей 67 копеек». Эту сумму похоронная компания задолжала за услуги теплоснабжения.

По данным ЕГРЮЛ, комбинат учреждён администрацией Магнитогорска в апреле 1995 года. С ноября 2020 года руководителем в статусе ликвидатора предприятия числится Ольга Савгиря. Само же юрлицо находится в стадии ликвидации.

По открытым данным, комбинат в разные годы был поставщиком в 74 госконтрактах на сумму 26,6 млн рублей.