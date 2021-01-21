Вашингтон, 22 января, 2021, 01:27 — ИА Регнум. Законопроект об утверждении генерала в отставке Ллойда Остина на посту руководителя Пентагона одобрил Сенат Конгресса США. Об этом 21 января сообщается на сайте указанного законодательного органа.

Ллойд Остин

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В начале декабря Остина в качестве кандидата на эту должность выдвинул избранный президент США Джо Байденом.

По закону страны, главой Пентагона не может стать лицо, уволившееся с военной службы менее семи лет назад. Сенаторы разрешили Остину, который находится в отставке с 2016 года, стать министром обороны США.

Как сообщало ИА REGNUM 20 января Сенат США утвердил кандидатуру Эврил Хейнс на посту директора Национальной разведки Соединенных Штатов.