Москва, 21 января, 2021, 23:54 — ИА Регнум. Орбиту Международной космической станции (МКС) скорректировали при помощи двигателей грузового корабля «Прогресс МС-14», сообщает 21 января госкорпорация «Роскосмос».

Roscosmos.ru «Прогресс МС-14»

Коррекция орбиты была произведена в рамках подготовки к прилету следующего экипажа орбитальной станции.

«В соответствии с программой полёта Международной космической станции 21 января 2021 года специалисты российского Центра управления полетами ЦНИИмаш провели коррекцию её орбиты», — указано в сообщении.

Двигатели грузового космического корабля «Прогресс МС-14», пристыкованного к модулю «Звезда» российского сегмента МКС, проработали 417,5 секунды, в результате высота орбиты МКС была увеличена и составляет 419,79 км над поверхностью Земли.