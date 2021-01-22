Тегеран, 22 января, 2021, 09:24 — ИА Регнум. 21 января министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, реагируя на выраженную Ирландией заинтересованность в сохранении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), подтвердил, что Исламская Республика готова включить в повестку дня полное соблюдение СВПД, если санкции будут отменены, а обязательства США будут выполнены. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

tasnimnews.com/Hamed Malekpour Мохаммад Джавад Зариф

Далее Зариф отметил в ходе видеоконференции с Саймоном Ковени, что Иран с самого начала действовал в полном соответствии со всеми своими обязательствами по СВПД, а после выхода США некомпетентность стран Европы и лишение всех преимуществ СВПД в соответствии со статьей 36 ядерной сделки привели к её провалу.

«Всего через два года после выхода США из СВПД и бездействия европейцев в выполнении своих обязательств Иран предпринял шаги под наблюдением МАГАТЭ, шаг за шагом снижая свои обязательства», — отметил Зариф.

Он также подчеркнул: «Новый президент США сделал возвращение Вашингтона к СВПД условным событием и, не ссылаясь на ту сторону, которая первой нарушила свои обязательства, пообещал, что если Иран вернется к сделке, то и Соединенные Штаты также вернутся к ней».