Ханты-Мансийск, 21 января, 2021, 23:06 — ИА Регнум. В Югре в полтора раза сократят ковидный коечный фонд. Об этом сообщил директор департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский на оперативном штабе.

Dzhmao.ru Вакцинация от COVID-19 в Сургуте

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С 3,4 тысяч койки в ковидных госпиталях сократят до 2,29 тысяч. Причина — сокращение больных, которым необходимо стационарное лечение.

Как ранее сообщало РЕ, с начала пандемии в ХМАО число заражений коронавирусом составило на 21 января 45 675 случаев. Излечился 42 191 человек, 633 пациентов с COVID-19 скончались.