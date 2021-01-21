Челябинск, 21 января, 2021, 22:32 — ИА Регнум. Порядка 50 тысяч кедров будет высажено в 16-ти городах Челябинской области представителями Росгвардии, сообщили 21 января в пресс-службе регионального ведомства.

Пресс-служба Росгвардии по Челябинской области

Заседание межведомственной рабочей группы по этой теме состоялось сегодня, 21 января, в Челябинске под председательством начальника регионального управления Росгвардии генерал-майора полиции Александра Ясинского.

Молодые кедры будут высажены в рамках проекта «Алея Славы» по инициативе Русского географического общества и председателя организации ветеранов СОБР «Рысь-Челябинск» Антона Николаева. Работы начнутся в апреле 2021 г.

Пресс-служба Росгвардии по Челябинской области

«Главная цель проекта — высадка около 50 тысяч кедров в 16 городах Челябинской области в память о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны», — сообщили в пресс-службе.

Пресс-служба Росгвардии по Челябинской области

Отмечается, что кедры росгвардейцы сначала высадят в горнозаводской зоне Челябинской области, поскольку её климат лучше всего подходит деревьям. Саженцы предоставляются Русским географическим обществом.