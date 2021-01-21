Рим, 21 января, 2021, 21:41 — ИА Регнум. В 2020 году фермеры Италии недополучили около 1,7 млрд евро из-за различных последствий пандемии коронавируса, с такой оценкой выступили в четверг, 21 января, в национальной бизнес-ассоциации Coldiretti.

Франческо Гварди. Каприччо. Развалины аркады и сельские дома на лагуне. 1790

Основными причинами снижения спроса стали ограничение деятельности заведений общественного питания и падение цен, вызванное снижением покупательной способности.

Поскольку ситуация почти не улучшается, можно говорить о том, что под вопросом выживание отрасли в целом, отметили также эксперты.

Общенациональный карантин в Италии продлился с марта по май 2020 года. Вновь ограничивать экономическую активность — но уже фрагментарно — власти начали с приходом «второй волны» осенью 2020 года. По итогам года прогнозируются многомиллиардные потери из-за отсутствия туристов, сокращения объемов производства и экспорта. По итогам года объем ВВП снизится на 10−15%, считают эксперты, власти страны полагают, чтона8−9%. Госдолг Италии уже вырос на 20% ВВП, превысив отметку в 150% ВВП.

Число безработных, по экспертным оценкам, может вырасти на миллион человек, в основном речь идет о гражданах с временными и «серыми» контрактами, занятых в сферах туризма, общественного питания, торговли. Власти Италии оказали гражданам и бизнесменам страны помощь на сумму в десятки миллиардов евро, в том числе кредитных средств, ЕС помогает Италии в основном кредитами — на общую сумму около 200 млрд евро.