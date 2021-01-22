Москва, 22 января, 2021, 08:55 — ИА Регнум. Депутат Государственной думы РФ от фракции КПРФ Денис Парфенов обратился к генеральному прокурору РФ Игорю Краснову и губернатору Рязанской области Николаю Любимову с просьбой проверить Игоря Грекова на законность пребывания на посту вице-губернатора Рязанской области.

Генпрокуратура проверит законность назначения рязанского вице-губернатора

В своем обращении Парфенов приводит ссылки на публикации в СМИ, согласно которым человек с данными, полностью совпадающими с данными Грекова, в 2001 году был осужден на три года за мошенничество в крупном размере, и предложил дать оценку допустимости пребывания человека с, по всей видимости, имеющейся судимостью в должности вице-губернатора, предполагающей допуск к документам, составляющим государственную тайну. В материалах СМИ, на которые ссылается автор депутатского запроса, содержатся также данные о возможных связях Игоря Грекова с криминальными структурами.

Генпрокуратура проверит законность назначения рязанского вице-губернатора

Кроме того, Денис Парфенов просит генерального прокурора РФ проверить деятельность Грекова на предмет законности некоторых принятых исполнительных решений. В частности, парламентарий заподозрил рязанского вице-губернатора нарушении областного закона о регулировании отношений в сфере обеспечения своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

«Полагаю целесообразным, — пишет в заключении депутат Государственной думы РФ, — обратить внимание компетентных органов на изложенную в сообщениях СМИ информацию и дать оценку действий вице-губернатора Игоря Грекова на предмет соблюдения интересов государства и подведомственного региона».