Иерусалим, 21 января, 2021, 21:40 — ИА Регнум. Авиакомпания American Airlines собирается запустить новый прямой рейс между Нью-Йорком и израильским аэропортом Бен-Гурион, сообщает Jerusalem Post 21 января.

Riik@mctr Самолет авиакомпании «American Airlines»

По информации авиакомпании, полеты начнутся 6 мая и будут выполняться ежедневно в течение всего года между аэропортом Бен-Гурион и аэропортом Кеннеди в Нью-Йорке. Клиенты смогут предварительно заказать кошерное питание на каждом рейсе, а кошерное вино будет доступно всем, в каком классе находится их место. Wi-Fi также будет доступен на каждом рейсе.

Эти полеты являются частью нового стратегического партнерства между American Airlines и JetBlue. Кроме того, еще один рейс в Израиль — из Далласа-Форт-Уэрта в Техасе, крупнейшего хаба American Airlines, — также должен быть запущен в этом году, хотя этот рейс не будет прямым.