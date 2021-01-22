Москва, 22 января, 2021, 06:13 — ИА Регнум. Пока вместо реальных показателей продвижения той или иной программы национального развития России региональному начальству можно будет планировать свои действия по принципу «с потолка», любые финансовые затраты могут быть безвозвратно распылены, не принеся ни малейшей пользы. Почему так происходит, показывает на примере программы развития медицинского обслуживания в российских регионах обозреватель ИА REGNUMАндрей Маленький.

Цитата из к/ф «Сельский врач». Реж. Сергей Герасимов. 1951. СССР

Если верить планам, которые насочиняли в регионах по поводу развития медицинских услуг, российских граждан в ближайшие годы ожидает целый ряд чудес, связанных с непонятно откуда берущимся медицинским благолепием. Впрочем, эти чудеса характерны не для всех регионов, а лишь для тех, где планы пишут, пребывая в уверенности, что читать их все равно никто не будет.

Почему-то особенно выделяется в этом смысле Тульская область, где таких запланированных чудес, а в действительности — приписок или безосновательного фантазерства, в планах развития медицины особенно много. Как прекратить бестолковое планирование и заставить ответственных думать, прежде чем пишешь? Читайте статью Андрея Маленького «Удивительно, но деньги сами по себе не лечат, как и бестолковые планы».