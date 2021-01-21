Буэнос-Айрес, 21 января, 2021, 20:44 — ИА Регнум. Президент Аргентины Альберто Фернандес прошел первую фазу вакцинации от коронавируса российским препаратом «Спутник V», сообщает 21 января аппарат аргентинского президента.

Цитата twitter.com @alferdez Президент Аргентины Альберто Фернандес прошел вакцинацию от коронавируса

Президент Аргентины был привит первой дозой российской вакцины в больнице Посадас.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее аргентинское ведомство-регулятор официально одобрило применение российской вакцины «Спутник V» для вакцинации людей, возраст которых превышает 60 лет. Ранее первыми дозами поступившей в Аргентину российской вакцины были привиты медики в возрасте от 18 до 59 лет.