Рим, 22 января, 2021, 03:47 — ИА Регнум. В Италии январь ознаменовался расколом в правительстве, которым давно грозил Маттео Ренци, лидер партии «Живая Италия». Почему у итальянской правящей коалиции вот уже много месяцев не получается прийти к соглашению, рассказывает редактор ИА REGNUM Сергей Гуркин.

Иван Шилов ИА REGNUM

Союз трех партий — леволибералов из Демократической партии, популистов из «5 звезд» и «Живой Италии» — составляет большую часть итальянской правящей коалиции. Причем у Ренци, возглавляющего «Живую Италию», была возможность давить на союзников, угрожая выходом из коалиции. В конце концов его угроза стала реальностью, как это ни странно, ведь Италия пострадала от коронакризиса даже более других европейских стран, и именно сейчас стране очень пригодилось бы единодушное и не раздираемое дрязгами правительство.

Возможно, дело смогут сдвинуть с мертвой точки итальянские правые, в противном же случае Италия получит затянувшийся правительственный кризис в самый неудобный момент. Читайте статью Сергея Гуркина «Правительство Шрёдингера. Министры в Италии есть, но их нет».