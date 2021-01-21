Спрятать тарифы за «запретом трусов» Зеленскому не удалось
Киев, 22 января, 2021, 00:58 — ИА Регнум. Украинское правительство решило замаскировать свой поход по карманам граждан под слоем веселых шуток. Почему на этот раз клоунада оказалась не смешной, рассказывает автор ИА REGNUMМарьян Сидорив.
Сначала казалось, что реально введенный запрет на продажу трусов и презервативов как товаров, особо опасных в эпоху коронавируса, — это такая попытка украинского правительства и лично клоуна-президента Зеленского поднять настроение сограждан перед лицом грозной эпидемии. Потом же выяснилось, что подозревать украинское начальство в бескорыстии и на этот раз не было никаких оснований, ведь под прикрытием поднявшейся волны шуток и шуточек Зе и компания попытались еще раз крупно повысить тарифы на коммуналку.
Получилось это повышение из рук вон плохо, потому что в отдельных местностях граждане Украины вернулись к серьезности и начали выходить на митинги и перекрывать трассы. Что ж, на этот раз Зеленский их «простил», но, как тот Карлсон, пообещал вернуться с новыми тарифами как только пройдет коронакризис. Читайте статью Марьяна Сидорива «Клоунада локдауна: Украина».