Киев, 21 января, 2021, 20:27 — ИА Регнум. Первое задымление в доме престарелых в Харькове изначально случилось в месте расположения газового счетчика, заявил на экстренном заседании правительства вечером 21 января глава национальной полиции Игорь Клименко.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Газовая труба

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Силовик доложил, что в доме, где случился пожар, на сегодня планировался ремонт газового оборудования.

Клименко также подтвердил информацию, что на здание, в котором находился дом престарелых, не было соответствующих документов. На момент начала пожара в в доме было около 30 человек, из них четыре человека из персонала, остальные — постояльцы заведения.

Глава нацполиции отметил, что выводы не окончательные и расследование еще продолжается.

Ранее в генеральной прокуратуре Украины заявили, что предварительная причина возгорания — неосторожное обращение с электронагревательными приборами.