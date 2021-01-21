Москва, 21 января, 2021, 20:20 — ИА Регнум. На выборах в Госдуму восьмого созыва от новой партии в федеральном списке будет три кандидатуры, сообщил лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов.

Иван Шилов ИА REGNUM Государственная дума

По его словам, в федеральном списке новой партии «Справедливая Россия — Патриоты — за Правду!» — будет три кандидатуры: лидера «За правду» Захара Прилепина, председателя «Патриотов России» Геннадия Семигина и его самого — Миронова.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, партия рассчитывает на второе место на выборах в Госдуму восьмого созыва, которые пройдут в сентябре 2021 года.