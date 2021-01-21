Москва, 21 января, 2021, 20:09 — ИА Регнум. Желания мирно разрешить конфликт между Украиной и республиками Донбасса у украинских властей нет. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 января, об этом сообщил журналистам полпред России в Контактной группе по Донбассу Борис Грызлов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зачистка

По итогам виртуального заседания Контактной группы российский представитель отметил, что Киев настроен на «военное подавление» донбасских республик.

Грызлов «Даже на уровне политических заявлений киевская власть настраивает себя на войну против Донбасса».

Украинская политика — как слова, так и дела — демонстрирует безответственность и агрессивность, добавил представитель России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 января состоялось первое с начала года заседание Контактной группы.