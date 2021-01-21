Москва, 21 января, 2021, 20:08 — ИА Регнум. Россельхознадзор выявил новые случаи поставок из Азербайджана томатов, заражённых вредителями. Об этом сообщила 21 января пресс-служба ведомства.

Помидоры

Как уточняется, при проверке азербайджанских томатов, поступивших на Южный таможенный терминал «Виадук» в Дагестане, было зафиксировано шесть новых случаев обнаружения карантинного для стран ЕАЭС объекта — томатной моли (Tuta absoluta (Povolny).

По данным Россельхознадзора, речь идёт о продукции азербайджанских производителей OOO «Aqro-Favorit», ЗАО «Бина Агро», ООО «Agroretm», ООО «Хызы Агропарк» и «Мамедов Вилаят Рустам».

Сообщается, что уведомления по всем выявленным фактам нарушений были направлены компетентному ведомству Азербайджана. Российская сторона призвала незамедлительно организовать расследования по каждому из случаев и принять меры по предотвращению нарушений.

В ближайшее время Россельхознадзор намерен провести переговоры по данному вопросу с азербайджанской стороной.

Напомним, Россельхознадзор в начале декабря минувшего года ввёл запрет на поставки томатов и яблок из Азербайджана в связи с выявлением в данной продукции вредителей. Позднее ограничения постепенно снимались, на сегодняшний день ввоз томатов разрешён 33 азербайджанским предприятиям.