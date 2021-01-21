Москва, 21 января, 2021, 19:55 — ИА Регнум. Средняя цена на литр бензина в России за неделю с 11 по 18 января выросла на 10 копеек и достигла 46,22 рубля. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Бензин

Литр дизельного топлива за этот же период подорожал на пять копеек — до 48,89 рубля.

По состоянию на 18 января средняя цена литра бензина марки Аи-92 составила 43,56 рубля, марки Аи-95 — 47,33 рубля, марки Аи-98 — 54,01 рубля.

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По данным Росстата, за последнюю неделю рост цен на бензин наблюдался в 59 центрах субъектов Федерации. Наиболее существенно он подорожал в Кызыле — на 2,9%, Магадане — на 1,2%, Красноярске — на 1%. Снижение цен отмечено в Краснодаре — на 0,2%.

В Москве за отчётный период бензин подорожал на 0,4%, в Санкт-Петербурге — на 0,1%.

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