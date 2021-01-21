Москва, 21 января, 2021, 19:48 — ИА Регнум. Безусловно, вызванный масштабным применением программы льготного ипотечного кредитования рост цен на первичную жилую недвижимость нуждается в корректировке, однако делать это целесообразно косвенными методами экономического стимулирования, считает член генерального совета «Партии Роста» Дмитрий Панов. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, он заявил 21 января, комментируя слова президента РФ Владимира Путина о необходимости выравнять цены на рынке жилья.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Квартиры

«В частности, необходимо обеспечить снижение себестоимости жилищного строительства за счет следующих мер: выкуп построенных объектов социальной и инженерной инфраструктуры за счет средств бюджетов; максимальное приближение процентной ставки по проектному финансированию застройщиков до уровня ключевой; создание возможностей для поэтапного раскрытия эскроу-счетов застройщиками; унификация, цифровизация и сокращение разрешительно-согласовательных процедур, а также сокращение избыточных или устаревших норм и стандартов в строительстве; ускорение процессов сертификации новейших разработок в области строительных материалов и технологий; вовлечение неиспользуемых или неэффективно используемых земельных участков в оборот под цели жилищного строительства, что в свою очередь окажет положительное влияние на рост нового предложения жилья», — отметил Панов.

Напомним, на совещании по экономическим вопросам 21 января глава государства указал на «дисбалансы на рынке жилья» в ряде регионов. Он также обратил внимание, что существенно растут цены на недвижимость, не хватает доступных вариантов квартир. В этой связи президент предложил подобрать «конкретные меры и действия» по устранению обозначенных проблем.