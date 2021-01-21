Москва, 21 января, 2021, 19:39 — ИА Регнум. Законопроект, запрещающий продажу инвесторам-новичкам сложных продуктов до специального тестирования, внесен в Госдуму группой депутатов и членов Совфеда, передает корреспондент ИА REGNUM 21 января.

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Финансовые организации будут обязаны предоставлять более широкую информацию о заключаемых договорах, включая информацию об условиях и последствиях, а также о рисках, связанных с их заключением.

Центробанк установит требования к объему и содержанию этой информации, отметил ранее один из авторов законопроекта сенатор Николай Журавлёв.

Акции и обычные облигации под запрет для начинающих инвесторов не попадают.

Одновременно предполагается более ранний срок введения процедуры тестирования для определения квалификации инвестора. Если закон найдет поддержку, тестировать инвесторов — физлиц будут уже с 1 октября 2021 года, а не с 1 апреля 2022 года.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила о переходе физлиц из таких инструментов, как банковские вклады в более рисковые, в том числе акции.

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