Киев, 21 января, 2021, 19:29 — ИА Регнум. Экс-президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко заявляет, что по «своим каналам» поспособствует тому, чтобы разговор между президентами Владимиром Зеленским и Джо Байденом состоялся «как можно быстрее».

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко

Об этом Порошенко заявил вечером 21 января, передает корреспондент ИА REGNUM.

Экс-глава Украины отметил «мужество и лидерские качества» Байдена, которые признают не только друзья, а даже оппоненты.

«Искренний друг Украины, в чем я лично убедился в течение нескольких лет своего президентства, когда именно Байден еще как вице-президент отвечал за отношения с нашей страной», — напомнил Порошенко.

По его словам, нет никаких сомнений, что новый лидер США будет надежным союзником Украины и найдет возможность присоединиться к той работе, которая уже ведется на разных площадках и форматах, включая «нормандский».

Бывший лидер заявил, что президентство Байдена — это хороший шанс на возвращение темы Украины в перечень приоритетов мирового порядка дня и на поддержку амбиций Киева относительно европейской и евроатлантической интеграции.

Ключевым этапом на этом пути, по мнению Порошенко, должно стать получение Украиной Плана действий относительно членства в НАТО.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня посол Украины в США Владимир Ельченко заявил, что посольство уже работает над организацией встречи Байдена и Зеленского.

В офисе Зеленского ранее предполагали, что Байден может посетить Украину в августе нынешнего года, в рамках празднования 30-летия независимости страны.