Москва, 21 января, 2021, 20:29 — ИА Регнум. Инцидент, который произошёл в аэропорту Шереметьево, где поездка на такси между терминалами обошлась пассажирке в 17 тысяч рублей, вызвал реакцию в интернете. Граждане выразили своё мнение 21 января в социальной сети Facebook.

Дарья Антонова ИА REGNUM Стоянка такси после снегопада

«Году в 2003 прилетел в Будапешт. На перроне ни одного таксомотора. На мой удивленный вопрос, почему, встречавший меня друг ответил, что они ожидают пассажиров на парковке в километре от аэровокзала и подъезжают за пассажиром только по вызову диспетчера. Просто и эффективно», — поделился Алексей М.

По видению некоторых граждан, всему виной руководство аэропорта и властей города, которые игнорируют наличие таксистов-мошенников возле российских аэропортов.

«Просто у властей нет желания разогнать банду аэропортовых и вокзальных таксистов. Всё всех устраивает», — считает Андрей Б.

Многие комментаторы хотели бы узнать, был ли уволен данный таксист, который потребовал у пассажирки несоразмерную сумму.

«Таксист «молодец». Лицензии его уже лишили? Уволили?», — задаётся вопросом Анна С.

Нашлись и те, кто пришёл к мнению, что подобные инциденты портят репутацию России. Люди уверены, что иностранные граждане оставляют у себя неприятные впечатления, повстречавшись с такими таксистами.

«Эти нелегальные таксисты в аэропортах позорят нашу страну. Только выходишь из зон таможни, сразу на тебя набрасываются: «Тааааакси недорого!». Позорище! Гнать их с аэропортов! Во всех странах такси легально и по ценам счётчика», — написал Алексей П.

Напомним, 21 января стало известно о том, что поездка на такси между терминалами в столичном аэропорту Шереметьево обошлась пассажирке в 17 тысяч рублей.