Москва, 21 января, 2021, 20:26 — ИА Регнум. Рекомендация со стороны Минсельхоза России властям, провести с производителями переговоры о сдерживании цен на макароны, яйца и картофель, вызвало обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 21 января в социальной сети Facebook.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Гипермаркет «Глобус»

«Цены на яйца можно заморозить, но этот вопрос надо с курами обсудить», — шутит Дмитрий А.

Некоторые граждане пришли к выводу, что данная рекомендация будет попросту проигнорирована всеми участниками формирования цен на перечисленные продукты, а также властями.

«А его никто не слушает», — написал Gena N.

Многие люди сошлись во мнении, что ситуация с ценами на продукты в России требует не заморозки и ограничения роста стоимости, а конкретного снижения цен. Граждане уверены, что ситуация на рынке не является справедливой.

«А понижение цен организовать ума не хватает? Алчность пожирает разум?», — задаётся вопросом Наталия Б.

Нашлись и те пользователи, которых данная новость взволновала. Люди считают, что в экономике России наметились какие-то проблемы, которые в итоге могут привести к дефициту товаров в магазинах.

«Кажется, уже пора покупать соль и спички. Не к добру всё это», — пишет Александр П.

Напомним, 21 января Минсельхоз рекомендовал региональным властям провести с производителями переговоры о сдерживании цен на макароны, яйца и картофель.