Пекин, 21 января, 2021, 18:51 — ИА Регнум. Китай поддерживает кандидатуру действующего Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша для выдвижения на второй срок полномочий, сообщает 21 января Синьхуа со ссылкой на заявление официального представителя МИД КНР Хуа Чуньин.

Kremlin.ru Антониу Гутерреш

Таким образом внешнеполитическое ведомство КНР прокомментировало письмо, отправленное А. Гутеррешем в адрес председателей Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН, в котором он выразил готовность к переизбранию на второй срок. По мнению китайской стороны, в условиях колоссальных перемен, которые переживают мир и международная система, ООН остается ядром мирового порядка и под руководством нынешнего генерального секретаря вносит большой вклад в обеспечение мира и безопасности во всем мире.