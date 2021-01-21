Москва, 21 января, 2021, 18:50 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл телефонные переговоры со своим кубинским коллегой Бруно Родригесом Паррильей, сообщает 21 января официальный сайт МИД РФ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дело в шляпе

Особое внимание было уделено вопросу торгово-экономической и финансовой блокады Кубы со стороны США.

Кроме того, были сверены позиции по актуальным вопросам двустороннего стратегического партнёрства, включая торгово-экономическую сферу.

Сергей Лавров и Бруно Родригес Паррилья выразили настрой на «углубление сотрудничества по приоритетным направлениям».

«Министр подчеркнул созвучие позиций в поддержку основополагающих целей и принципов Устава ООН, принципиальное неприятие практики применения противоречащих нормам международного права односторонних санкций. Подтверждена солидарная позиция о необходимости незамедлительной отмены торгово-экономической и финансовой блокады острова со стороны США», — указано в сообщении МИД России.

Кроме того, российский МИД подчеркивает, что Сергей Лавров «категорически осудил решение Вашингтона о включении Кубы в американский список стран — спонсоров терроризма».