Тюмень, 21 января, 2021, 18:32 — ИА Регнум. В Спасской церкви Тюмени найдены останки купца Андрея Текутьева. Факт подтвердили специалисты Российской академии наук, сообщил в своём аккаунте Instagram губернатор Тюменской области Александр Моор.

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«Помните, в мае 2020 года в северном приделе Спасской церкви в Тюмени обнаружили останки? В январе специалисты РАН подтвердили, что они принадлежат почетному гражданину города Тюмени Андрею Ивановичу Текутьеву», — пишет глава региона.

Александр Моор назвал Андрея Текутьева достойным сыном Отечества, великим человеком, изменившим историю не только Тюмени, но и всей Сибири.

«Благодаря усилиям Андрея Ивановича Транссиб прошёл через Тюмень. Это позволило городу жить, развиваться, расти, а значит, и предопределило наше с вами будущее. И это только малая часть благих дел Текутьева», — отметил губернатор Тюменской области.

Андрей Иванович Текутьев родился 26 (14) октября 1838 года в семье крестьянина-кожевенника в деревне Борки Тюменского уезда. С отрочества обладал предпринимательской жилкой. С юности торговал мукой, затем арендовал, покупал и строил мельницы, владел мыловаренным и свечным заводами, торговыми лавками.

В 1892 году Андрей Текутьев построил первое в Сибири каменное здание театра. Рабочие и служащие его предприятий посещали спектакли бесплатно. По его заказу было построено ремесленное училище. В 1899 году Текутьев становится городским головой Тюмени вплоть до 1911 года. В 1902 году организовал в Тюмени первый кинопоказ. В 1904 году на Даудельной была открыта двухэтажная каменная больница, построенная легендарным купцом.

В открытых источниках отмечается, что Текутьев числился церковным старостой Спасской церкви, содержал в ней лучший в городе хор, расширил церковь. Организовал мужское и женское приходские училища на 400 человек. Оказывал денежную помощь учащимся из малоимущих семей. Свои капиталы купец отписал перед смертью в 1916 году городу, училищам и храмам.