Уфа, 21 января, 2021, 18:36 — ИА Регнум. Проверку по обращению медиков о невыплате денежных компенсаций проводят в Башкирии. Об этом 21 января сообщает пресс-служба республиканского следственного управления Следственного комитета РФ.

Александр Куликов ИА REGNUM Медицинский работник

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: начало массовой вакцинации — все новости»

Сообщается, что сотрудники отделения скорой медицинской помощи Бирской центральной районной больницы обратились к следователям с заявлением о невыплатах положенных денежных компенсаций за работу с пациентами, инфицированными коронавирусом.

Отмечается, что сейчас следователи проверяют данную информацию, а также своевременность и полноту положенных медикам выплат. Они изучат бухгалтерскую документацию больницы и примут процессуальное решение.