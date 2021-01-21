В Калужской области коронавирус вновь унёс жизни двух человек
Калуга, 21 января, 2021, 18:12 — ИА Регнум. В Калужской области за сутки подтверждено два летальных исхода среди пациентов с COVID-19. Об этом сообщает 21 января корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию областного оперштаба.
Primamedia.ru
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От осложнений, вызванных COVID-19, умерли житель Обнинска 1936 года рождения и житель Жуковского района 1982 года рождения.
Всего с начала пандемии в регионе скончалось 205 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.