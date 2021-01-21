Тюмень, 21 января, 2021, 17:37 — ИА Регнум. В Тюменский государственный университет назначен ректором Иван Романчук. Соответствующий приказ подписал Министр науки и высшего образования Валерий Фальков, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Управление стратегических коммуникаций ТюмГУ Иван Романчук

Иван Романчук ранее занимал должность врио ректора Тюменского госуниверситета.

Новый ректор ТюмГУ является выпускником Тюменского юридического университета МВД России по специальности «Юриспруденция». В 2005 году окончил адъюнктуру в Санкт-Петербургском университете МВД России и, защитив диссертацию, Иван Романчук стал кандидатом юридических наук. С 2006 года он работает в Тюменском государственном университете. В 2009 году Ивану Романчуку присвоено учёное звание доцент по кафедре теории и истории государства и права. Является депутатом Тюменской городской думы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, прежний ректор ТюмГУ Валерий Фальков был назначен на пост министра науки и высшего образования РФ в январе 2020 года.