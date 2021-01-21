Брюссель, 21 января, 2021, 17:55 — ИА Регнум. 20 января 2021 года Европарламент 364 голосами «за», 274 «против» при 52 воздержавшихся принял Рекомендации по использованию искусственного интеллекта (ИИ) в военных и мирных целях. Об этом сообщается на официальном сайте Евросоюза.

Иван Шилов ИА REGNUM Терминатор

По словам депутатов Европарламента, ИИ должен находиться под контролем человека, позволяя людям исправлять или отключать его в случае непредвиденного поведения.

В Рекомендациях содержатся требования к европейскому законодательству по ИИ, основные определения и этические принципы, включая использование ИИ в военных целях.

Европарламент также призывает страны ЕС обеспечить такой подход к созданию технологий ИИ, чтобы они были ориентированы на человека (то есть были предназначены для служения человечеству и общему благу).

Депутаты Европарламента подчеркивают, что человеческое достоинство и права человека должны уважаться на всей территории и во всех аспектах жизни Европейского союза. Системы с поддержкой ИИ должны позволять людям контролировать технологии, чтобы именно люди могли брать на себя ответственность и подотчетность за их использование.

Депутаты Европарламента обеспокоены использованием непилотируемых летательных аппаратов, оснащенных оружием, так как наличие таких технологий поднимает фундаментальные этические и юридические вопросы, касающиеся контроля над людьми. Они считают, что решение об использовании такого летательного аппарата всегда должно приниматься человеком в соответствии с принципами соразмерности и необходимости.

В тексте Руководства говорится о том, что ЕС готов взять на себя ведущую роль в создании и продвижении глобальной законотворческой инициативы, регулирующей военное использование ИИ, наряду с ООН и международным сообществом.

Как утверждают депутаты Европарламента, более широкое использование систем ИИ в государственных сервисах, особенно в здравоохранении и правосудии, не должно заменять человека или вести к дискриминации. Людей всегда следует информировать, принято ли решение медиком или чиновником с использованием ИИ, и давать им возможность обжаловать его.

Когда ИИ используется в вопросах общественного здравоохранения (например, роботизированная хирургия, интеллектуальные протезы, прогностическая медицина), личные данные пациентов должны быть защищены и должен соблюдаться принцип равных возможностей. Хотя использование технологий ИИ в секторе правосудия может помочь ускорить судебное разбирательство и принять более рациональные решение, окончательные судебные решения должны приниматься людьми, строго проверяться человеком с соблюдением надлежащей правовой процедуры.

Депутаты Европарламента также предупреждают об угрозах фундаментальным правам человека и государственному суверенитету, возникающих в результате использования технологий ИИ для массового гражданского и военного наблюдения. Они призывают запретить государственным органам использовать «крайне навязчивые приложения социальной оценки» (для мониторинга и оценки граждан). В отчете также высказываются опасения по поводу «дипфейк-технологий», которые могут «дестабилизировать страны, распространять дезинформацию и влиять на выборы». Создатели ИИ обязаны маркировать такие материалы как «не оригинальные». По мнению депутатов, необходимо провести дополнительные исследования уже существующих технологий, чтобы противодействовать этому явлению.

Выступавший с докладом о Рекомендациях депутат Жиль Лебретон сказал:

«Столкнувшись с множеством вопросов, связанных с развитием ИИ, мы требуем юридических ответов на них. Мы готовим законодательное предложение Еврокомиссии по этому поводу. Наши рекомендации — это основа, которая определяет ИИ как инструмент, используемый только для помощи в принятии решений или помощи при принятии мер во всех областях, особенно находящихся в ведении государства, таких как правосудие и здравоохранение. Он никогда не должен заменять или освобождать людей от их ответственности».