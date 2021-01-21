Калуга, 21 января, 2021, 17:35 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 159 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 21 января. Днём ранее, 20 января, в регионе было зарегистрировано 157 подтверждённых случаев.

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Всего в Калужской области с начала пандемии положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 24 тыс. 442 человек, 1899 человек находятся на лечении, 22 тыс. 338 человек выздоровели, 205 человек умерли.

Больше всего подтверждённых положительных результатов тестов — в Калуге (361), в Обнинске (157), Боровском (110) и Козельском (106) районах.