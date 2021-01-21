Варшава, 21 января, 2021, 16:43 — ИА Регнум. Экс-президент США Дональд Трамп во время своего правления «мало интересовался Польшей, хотя и наращивал с ней военное сотрудничество». Об этом заявил бывший советник экс-главы Белого дома США по международным делам Джон Болтон в интервью Polskie Radio 24.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден и Анджей Дуда

«Трамп мало интересовался Польшей. Эта страна и так бесспорный союзник. Но у него был очень активный посол в Польше — Джорджет Мосбахер, которая очень много делала для углубления и развития отношений. Еще Трамп очень высоко оценил роль американцев польского происхождения в истории США», — заявил Болтон.

Говоря о том, что в Польше военную базу назвали в честь Дональда Трампа — «Форт Трамп», Болтон отметил, то экс-президенту это «очень льстило».

Джон Болтон также призывал Польшу активно включиться в развитие отношений с окружением Байдена. «Каждый момент, потраченный на углубление отношений с новой администрацией, не пройдет зря», — заключил политик.