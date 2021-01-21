Минск, 21 января, 2021, 16:40 — ИА Регнум. Привлечь к «серьёзнейшей ответственности» за «зарплаты в конвертах» потребовал 21 января Александр Лукашенко на совещании с членами правительства и администрации президента Белоруссии. Они собрались для обсуждения ряда документов, затрагивающих различные сферы жизни общества — четыре указа и закон.

Иван Шилов ИА REGNUM Лукашенко

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«Капитальная задача для всех присутствующих — внесите самые жесткие меры за нарушение законодательства по налогообложению. Внесите американские законы, которые действуют в Соединенных Штатах Америки. Давайте примем их. Никто критиковать не будет — оплот демократии. Там налогообложение регулируется жестко, и за неуплату налогов там бешеные сроки. А у нас целые отрасли уходят в тень, и мы на это спокойно смотрим», — цитирует Лукашенко пресс-служба президента Белоруссии.

Говоря о зарплатах в конвертах, Лукашенко распорядился: «Примите это к исполнению немедленно».

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