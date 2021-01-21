Под калужским Малоярославцем в ДТП погибли два человека
Малоярославецкий район, Калужская область, 21 января, 2021, 16:44 — ИА Регнум. Два человека погибли в ДТП, произошедшем 21 января на 112-м километре федеральной автодороги М-3 «Украина», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Калужской области.
Фото прокуратуры Калужской области.
Место ДТП
В столкновении автомобилей Chevrolet и Kia погибли водитель и пассажир Chevrolet. Устанавливаются подробные обстоятельства произошедшего. На месте аварии работу силовых ведомств координирует прокурор Малоярославецкого района.
В настоящее время ситуация на дорогах Калужской области осложнена сильным снегопадом, подчеркнули в прокуратуре.