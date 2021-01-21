Москва, 21 января, 2021, 16:30 — ИА Регнум. По состоянию на 1 января 2021 года внешний долг России составил 470,1 млрд долларов США. Об этом сообщается в специальном отчете на сайте Центрального банка (ЦБ) России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Внешние обязательства

В годовом выражении долг РФ сократился на 21,3 млрд долларов — на 1 января 2020 года его размер составлял свыше 491,4 млрд долларов.

В комментарии Центробанка к приведенной статистике отмечено, что снижение долговых обязательств перед нерезидентами наблюдалось по всем секторам экономики. В то же время наиболее заметным стало уменьшение иностранной задолженности прочих секторов по привлеченным кредитам.