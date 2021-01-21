Санкт-Петербург, 21 января, 2021, 16:00 — ИА Регнум. Директором Государственного музея истории Санкт-Петербурга назначен бывший вице-губернатор Петербурга Владимир Кириллов. Об этом 21 января ИА REGNUM сообщили в пресс-службе городского комитета по культуре.

Дарья Драй ИА REGNUM Петропавловская крепость

Нового руководителя коллективу учреждения сегодня представил вице-губернатор — руководитель администрации Губернатора Санкт-Петербурга Валерий Пикалёв.

ИА REGNUM ранее сообщало, что 65-летний Владимир Кириллов, несколько лет курировавший в правительстве города сферу культуры и спорта, написал 15 января заявление об отставке по собственному желанию в связи с переходом на другую работу.

Его место в Смольном занял сын директора государственного Эрмитажа Борис Пиотровский, оставив пост первого зампредседателя комитета по культуре.

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Сам же Кириллов занял место директора музея истории города, которое освободил Александра Колякин, руководивший этим учреждением культуры на протяжении 13 лет.