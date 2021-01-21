Прага, 21 января, 2021, 15:50 — ИА Регнум. В сети появились снимки прототипа четвёртого поколения Skoda Fabia, который выйдет на мировой авторынок в 2021 году. Снимки размещены на сайте Auto Express.

Auto Express Skoda Fabia четвертого поколения

На полученных снимках видно, что прототип получит более узкие фары в стиле Skoda Scala и задние фонари со светодиодной начинкой. Новинка будет создана на «тележке» MQB-A0. Автопроизводители укомплектуют новую машину современным мультимедийным комплексом и множеством опций.

Дизельных моторов в новом поколении Fabia не будет. Ожидается, что модель оснастят умеренно-гибридным силовым агрегатом и бензиновым мотором.

Напомним, мировые продажи автомобилей Skoda в прошлом году упали на 19,1% по сравнению с предшествующим годом. Всего за год чешский автопроизводитель продал чуть менее одного миллиона автомобилей, в то время как в 2019 году он продал 1,24 млн авто.

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