Улан-Батор, 21 января, 2021, 15:43 — ИА Регнум. 31-й премьер-министр Монголии Ухнаагийн Хурэлсух ушел в отставку вместе со своим кабинетом. Соответствующее решение было принято 21 января абсолютным большинством голосов на заседании Великого государственного хурала Монголии. 95% присутствовавших депутатов проголосовали за отставку правительства.

Nam.mn Ухнаагийн Хурэлсух

Ранее, до заседания, Ухнаагийн Хурэлсух обратился к народу с заявлением, где прямо обвинил президента страны в использовании акции протеста в своих политических интересах.

«Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга, которому я доверял и с которым сотрудничал, подстрекал людей к беспорядкам, финансировал и политизировал мирный митинг, организованный изначально молодежью ради справедливости. Не исключено, что в дальнейшем будут организованы демонстрации с целью провокации беспорядков», — заявил экс-премьер.

Также Ухнаагийн Хурэлсух отметил, что действующий президент, разжигая конфликт, не выполнил конституционную обязанность обеспечивать безопасность народа, за что должен быть привлечен к ответственности в соответствии с конституцией.

После резкого заявления Ухнаагийна Хурэлсуха президент Монголии Халтмаагийн Баттулга созвал экстренное заседание национального совета безопасности и выступил с речью на заседании парламента.

Президент заявил, что он категорически против отставки правительства, и назвал происходящее «государственным переворотом».

«Сегодня темный день в истории Монголии. Премьер-министр Монголии Хурэлсух, завоевавший доверие и руководства народа, возглавивший правительство и принесший Монгольской народной партии право управлять страной, подал в отставку по непредсказуемым, загадочным причинам. Я был удивлен и задавался вопросом, почему премьер-министр Монголии так поступил, почему он открыто клеветал на президента Монголии. Не ожидал таких слов и действий от премьер-министра. Определенные группы, в том числе возглавляемая членом парламента Сухбаатарыном Батболдом, организуют государственный переворот с целью оккупации независимой Монголии», — заявил Халтмаагийн Баттулга.

По его словам, когда правоохранительные органы расследуют проект Оюу Толгой, Сухбаатарын Батболд начал готовить процесс свержения монгольского государства и подавления выбора монгольского народа.

Отметим, в последнее время в стране разгорается скандал вокруг проекта по добыче меди и золота Монголии Оюу Толгой, договор о котором заключен между правительством Монголии, Turquoise Hill Resources и Rio Tinto.

Власти считают договор по использованию месторождения невыгодным для страны, политики, участвовавшие в подписании соглашения, сидят в СИЗО.

Сухбаатарын Батболд занял в то время пост премьер-министра, и последнее время его начали проверять правоохранительные органы, подозревая в превышении должностных полномочий и коррупции. Наблюдатели связывают обострение с предстоящими президентскими выборами — Сухбаатарын Батболд уже выразил желание выдвинуть свою кандидатуру на пост главы страны.