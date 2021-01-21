Берлин, 21 января, 2021, 15:35 — ИА Регнум. Электрокар Volkswagen Project Trinity создадут на специальной архитектуре для электромобилей и будут производить с использованием радикально нового производственного процесса. Об этом 21 января сообщает издание Auto Express со ссылкой на гендиректора автокомпании Ральфа Брандштеттера.

Volkswagen Volkswagen Trinity

Также журналисты издания опубликовали тизер новинки. На нём машина полностью скрыта тканью. Брандштеттер назвал автомобиль на этом изображении лидером в области инноваций.

Несмотря на то, что он полностью скрыт от глаз, ясно, что Project Trinity будет низкопрофильным, но невероятно широким автомобилем. Почти наверняка эти визуальные черты стали возможными благодаря специальной архитектуре, на которой будет основана модель — ожидается, что это будет эволюция платформы MEB, лежащей в основе недавно выпущенного ID.3.

По словам Брандштеттера, Volkswagen «возьмет на себя инициативу по созданию современной плоской электрической платформы». Также он сообщил, что Volkswagen стремится установить новые стандарты для электромобилей, скорости зарядки и цифровизации.

Ранее стало известно, что компания Volkswagen увеличила цены на все версии Polo и Touareg в России. Они подорожали в диапазоне от 20 до 72 тыс. рублей. В процентах стоимость этих моделей выросла на 1,4 — 3,4% от прежней цены.

Читайте также: Компания Volkswagen раскрыла подробности о новом Teramont